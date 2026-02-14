İlginizi Çekebilir

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana temaslarda bulundu

ADANA - KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adana Müze Kompleksi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru'yu makamında ziyaret etti.

Adana'nın tarihi geçmişi, kültürel zenginliği, yürütülen kültür ve sanat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, şehrin kültür turizmi potansiyeli, müzecilik vizyonu ve hayata geçirilen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tatar, daha sonra Duru eşliğinde Adana Müze Kompleksi'ni gezerek, kompleksin tarihi, mimari yapısı ve koleksiyon zenginliği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Duru, ziyaretinden dolayı Tatar'a teşekkürlerini iletti.



