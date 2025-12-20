İlginizi Çekebilir

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu
Osmaniye'de bebek emekleme yarışması düzenlendi
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'den istifasına ilişkin açıklama:
Adana'da kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi dere kıyısında ölü bulundu
Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
"Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (2)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (1)
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu

KKTC

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da programlara katıldı.

Tatar, Mersin'deki programı kapsamında, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Tatar, KKTC'nin çok büyük gelişmeler içerisinde olduğunu söyledi.

KKTC'nin bambaşka hal aldığına dikkati çeken Tatar, "Artık burada bir devlet vardır. Her ne kadar uluslararası baskılarla birtakım mağduriyetler yaşasak da Kıbrıs Türk halkı devletine sahip çıkmış, Türkiye'nin desteğiyle şu anda olağanüstü başarıyla yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

KKTC'nin kazandığı statüyle, kendi bayrağıyla uluslararası etkinliklere katıldığını dile getiren Tatar, gelecekten umutlu olduklarını ifade etti.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Bu iki halkın oluşturduğu iki devlet vardır. Bu iki devlet yapısı bir anlaşma yapsa, evet o sürdürülebilir olabilir. Bazılarının dediği gibi 'Kıbrıs'ta barışı bulmalıyız' söylemi çok yanlıştır. Kıbrıs'a, Kıbrıs Barış Harekatı'yla barış gitmiştir. O barış, 51 yıldır kesintisiz devam etmektedir. Dolayısıyla barış vardır, eksik olan anlaşmadır. Bu anlaşma, elbette Kıbrıs Türklerinin ve Rumların faydalarına olacaktır."

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şube Başkanı Tamay Özberber de Tatar'ı Mersin'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Ziyaretlerinde Tatar'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.

- Adana

Tatar, Mersin'deki temaslarının ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesince bir restoranda düzenlenen programa katıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, programda, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk dünyasının daha iyi günlere hep birlikte, el ele ve omuz omuza çalışarak erişeceğini belirtti.

Tatar da Türkiye ile KKTC'nin bölgedeki varlığının, hak ve hukukunun ancak aralarındaki işbirliğinin güçlenmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir de ziyaretlerinden dolayı Tatar'a teşekkür etti.



Yurt Dünya 20.12.2025 18:34:04 0
Anahtar Kelimeler: kktc'nin 5. cumhurbaşkanı ersin tatar mersin ve adana'da temaslarda bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu

2

Osmaniye'de bebek emekleme yarışması düzenlendi

3

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'den istifasına ilişkin açıklama:

4

Adana'da kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi dere kıyısında ölü bulundu

5

Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

6

Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

7

"Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi

8

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (2)

9

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (1)

10

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu: