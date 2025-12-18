KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarda bulundu

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliğini ve Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar, Vali Atilla Toros ile makamında bir araya geldi.

Tatar, programda misafirperverlikleri için Vali Toros'a teşekkür etti.

Toros da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, daha sonra Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla görüştü.

Ziyaretlerinde Tatar'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.