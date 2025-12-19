İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu
EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü

KKTC

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tatar, kentteki programları kapsamında, Toroslar ilçesindeki Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesini ziyaret etti.

Tatar ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin önüne çelenk bıraktı.

Tatar yaptığı konuşmada, KKTC ile Mersin arasında güçlü bağ olduğunu belirterek, "Bu bağlar giderek güçlenmektedir. Maneviyatımıza, değerlerimize sahip çıkarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. İnsanlarımızla birlikte gücümüze güç katarak, bu kutlu yolda yürüyebilmenin mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Daha sonra MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile bir araya gelen Tatar, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'nde öğrencilerle sohbet etti, Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Fakültesi'nde incelemelerde bulundu.

Tatar, ardından 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüsnü Koca'nın Muğdat Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

Ersin Tatar, Erdemli ilçesindeki Kıbrıs Barış Harekatı Anıt Parkı'nda Kıbrıs gazileriyle buluştu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz'ü ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Tatar'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.



Yurt Dünya 19.12.2025 21:50:35 0
Anahtar Kelimeler: kktc'nin 5. cumhurbaşkanı ersin tatar mersin'de temaslarını sürdürdü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

3

Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı

4

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

7

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

8

Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı

9

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

10

Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği