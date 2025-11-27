Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi

İSTANBUL - Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl bilimsel çalışmalarıyla uluslararası düzeyde öne çıkan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi.

Madalya, dönüşümlü olarak bir yıl Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri, sonraki yıl ise İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında takdim ediliyor.



Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Türkiye'nin yetiştirdiği evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş, henüz 50 yaşını tamamlamamış, başarılı ve öncü bilim insanlarına veriliyor.



Bu kapsamda, üniversitenin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği madalyanın bu yılki sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit oldu.



Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e ödülü, İstanbul'da, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç'un katılımıyla düzenlenen törenle verildi.



Ekonomi bilimine uluslararası düzeyde öncü katkıları ve özellikle inovasyon, verimlilik, girişimcilik, gelir dağılımı ve sosyal mobilitenin teorik ve ampirik alanlarındaki öncü çalışmalarıyla madalyaya layık görülen Akçiğit, 2020'den bu yana Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde görev yapıyor.

Yenilik, girişimcilik ve ekonomik büyüme alanlarını birleştiren araştırmalarıyla öne çıkan Akçiğit, büyük ölçekli firma verilerini ve makroekonomik modelleri kullanarak, fikirlerin ve politika tercihlerinin uzun vadeli refah üzerindeki etkilerini inceliyor.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı gibi uluslararası kurumlara büyüme stratejileri konusunda danışmanlık yapan Akçiğit, üretkenlik, inovasyon ve kapsayıcı kalkınma konularında hem küresel hem ulusal düzeyde öncü bir bilim insanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.



- "Bu yıl bir mezunumuza bu ödülü takdim etmek, bizim için çok özel bir anlam taşıyor"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, törende yaptığı konuşmada, bu yılın madalya sahibinin, ekonomi bilimine uluslararası düzeyde öncü katkıları olan çok değerli bir bilim insanı ve kendi mezunları olduğunu söyledi.

Sitti, bu yıl kendi mezunlarına ödülü takdim etmenin, kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Çünkü bu başarı, kurucumuz Vehbi Koç'un 'Bilim yoluyla ülkeye hizmet' vizyonunun en somut ve en parlak örneğidir. Bu yıl Bilim Madalyası'nı bir Koç Üniversitesi mezununun kazanması, yalnızca bireysel bir başarı değil, küresel ölçekte büyüyen Koç Üniversitesi Mezun Etkisi'nin parlak bir yansımasıdır." diye konuştu.

Mezunlarının mesleki başarıları kadar, üniversiteye gönülden bağlılıklarının da gurur kaynağı olduğunu ifade eden Sitti, "Yaptıkları bağışlar, destekledikleri projeler ve burslar sayesinde yeni nesil bilim insanlarının yetişmesine katkı sunuyor, böylece Koç kültürü bir kuşaktan diğerine aktarılıyor." dedi.

Sitti, bugünün ödül sahibinin, kendi alanında dünyada fark yaratan bir bilim insanı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ancak onun hikayesi yalnızca bireysel bir başarı öyküsü değil, Koç Üniversitesi'nde şekillenen bir bilimsel merakın, disiplinlerarası çalışmanın, özgür düşüncenin ve küresel vizyonun hikayesi. Nobel Komitesi'nin 2025 yılı Ekonomi Bilimleri Bilimsel Arka Plan (Whitepaper) raporunda, dünyada bu alanı şekillendiren en etkili araştırmacılar arasında yalnızca dört isim öne çıkıyor. Bu dört ismin üçü halihazırda Nobel Ödülü sahibi. Dördüncü isim ise bugün burada onurlandırdığımız Prof. Dr. Ufuk Akçiğit."

Nobel Komitesi raporunun, kendisinin inovasyon, büyüme ve eşitsizlik üzerine yaptığı çalışmaların ekonomi bilimine yön veren referanslar arasında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu aktaran Sitti, bu durumun, mezunlarının dünya bilim sahnesinde nasıl bir etki yarattığının, ülkenin ve üniversite adına ne kadar gurur verici bir seviyeye ulaştığının en güçlü kanıtlarından biri olduğunu kaydetti.

- "Atılım yapmak isteyen her ülkenin temel bilimlere yatırım yapması şart"

Bu yılın Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit de "Burada bir hikaye varsa öncelikle yaptığımız araştırmalarda başaran ülkelerde hiçbir zaman zayıf üniversiteler görmüyor olmamız, başarılı ülkeler her zaman güçlü üniversitelerle anılıyor." dedi.

Kendisi için önemli olan bir şey varsa o da yaptıkları çalışmaların uluslararası politika yapıcı kurumlar tarafından değer görmesi olduğunu belirten Akçiğit, şunları kaydetti:

"Ülkeler neden orta gelir tuzağına takılıyorlar neden yaratıcı yıkımı verimli kullanamıyorlar gibi konuları Orta Gelir Tuzağı adlı raporda ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduk. Şunu söylemek isterim ki temel bilimin rolü çok önemli, atılım yapmak isteyen her ülkenin temel bilimlere yatırım yapması şart. Bu açıdan Rahmi Bey'in ve Vehbi Bey'in ileri görüşlülüğünü saygıyla takdir ediyorum. Bu ülke için en önemli konulardan biri olan bilime büyük birer vizyoner olarak yaklaşıp Koç Üniversitesi'ni kurdular.



Benim için çok değerli olan bu ödül için kendi adıma ve birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım adına şükranlarımı sunarım. Bu ödülün benim için ne kadar özel olduğunu kelimelerle ifade edemem, hem ülkemin en değerli ödüllerinden biri ile onurlandırılmak hem de çok sevdiğim, bugün olduğum bilim insanına dönüşmemin en önemli bileşenlerinden biri olan ve mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğum Koç Üniversitesi'nden bu ödülü almak inanılmaz bir mutluluk."