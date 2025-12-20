Kocaelispor-Antalyaspor maçının ardından

KOCAELİ - Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Elimizdeki oyuncular canla başla mücadele ediyor. Onların performansını yükseltmek için daha da çalışacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, ilk yarının son maçı olduğu için bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu maçta alacakları galibiyetin hem moral motivasyon hem ligdeki sıralama hem de iç sahadaki serilerini devam ettirmek açısından büyük önem taşıdığını belirten İnan, böylesine önemli bir müsabakayı kazandıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

İnan, devre arasında yapılacak transferlere ilişkin bir soru üzerine, "Belki bir iki değişiklik, transfer olabilir. Elimizdeki oyuncular canla başla mücadele ediyor. Onların performansını yükseltmek için daha da çalışacağız." diye konuştu.

Kocaelispor’un ligin ilk yarısında topladığı puana ilişkin görüşü sorulan İnan, "Lige yeni çıkmış bir takım olarak transferler geldi. Bir takım oluşturduk. İlk haftalarda sıkıntılar yaşadık. Bunların hepsini böyle ele aldığımızda bence çok iyi bir puan bu, 23 puan." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İnan, 1 gün dinlendikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık'ta Erzurumspor FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını, kupada da iddialı olmak istediklerini dile getirdi.

İstanbul kulüplerinden kendisine transfer teklifleri gelip gelmediği yönündeki soruya İnan, "Ben buradayım. Bütün her şeyimle, benliğimle Kocaelispor'dayım. Çalışıyorum, emek veriyorum ve sadece ve sadece burada başarılı olmak istiyorum. Sözleşmem var. Ayrılıklar da olacak ama şu an için her şeyimle sadece Kocaelispor'un başarısı için buradayım. Kesinlikle kafamda şu anda Kocaelispor'dan başka hiçbir şey yok." yanıtını verdi.