İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı
Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı
Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi
TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması
QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi
Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası
Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:

KoçDigital ITSA 2025'te yapay zeka çözümlerini sergiledi

KoçDigital ITSA 2025

KoçDigital ITSA 2025'te yapay zeka çözümlerini sergiledi

İSTANBUL - KoçDigital, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Industrial Transformation Saudi Arabia'ya (ITSA) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda kurulan İleri İmalat ve Üretim Merkezi'nin (AMPC) 27 stratejik teknoloji partnerinden olan KoçDigital, bölgede hamlesini hızlandırdı.

Bölgenin teknoloji ekosistemini bir araya getiren ITSA fuarında son teknoloji ürünlerini sergileyen KoçDigital, ayrıca Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığının 4 bini aşkın fabrikasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak protokolün imza seremonisinde yer aldı.

Fuar kapsamında şirket, bölgenin telekom operatörlerinden Zain KSA ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren Experts Vision Consulting ile bölgesel dönüşümü hızlandıracak stratejik işbirliklerini kamuoyuyla paylaştı.

Ayrıca ITSA 2025'te düzenlenen "Industrial Transformation Journey" panelinde, KoçDigital'in yapay zeka tabanlı operasyonel modelleri, ölçeklenebilir dijital platformları ve yeni nesil üretimi şekillendiren Lighthouse yetkinlikleri odağında gelecek vizyonu ele alındı.

Şirketin endüstri 4.0 ve yapay zeka destekli üretim ürünü Platform360'ın canlı demo alanı, fuar süresince teknoloji alanında önde gelen isimlerle gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yaptı.

KoçDigital standı, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili H.E. Ahmed Al-Zawawi tarafından ziyaret edildi.



Ekonomi 12.12.2025 17:39:45 0
Anahtar Kelimeler: koçdigital ıtsa 2025'te yapay zeka çözümlerini sergiledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor

2

Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı

3

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

4

Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi

5

TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması

6

QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi

7

Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

8

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

9

Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

10

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu: