Koçtaş Usta Festivali'nde ustalar ödüllendirildi

İSTANBUL - Koçtaş tarafından düzenlenen "Usta Festivali"nin ikincisi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30. yılını kutlayan Koçtaş'ın Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlediği etkinlik, ustalar, tedarikçiler ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Festivalde gerçekleştirilen eğitimler, atölye uygulamaları ve canlı sahne programları, katılımcılara bilgi ve deneyim paylaşımı imkanı sundu. Ustalar, yapı market dünyasındaki yenilikleri takip ederken, ürünleri deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında, Koçtaş Usta Kulübü ekosistemi içinde yıl boyunca en fazla alışveriş yapan ustalar ödüllendirildi.



Bu kapsamda, birinciye 100 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncü ve dördüncüye ise 25'er bin lira değerinde alışveriş çeki verildi. Ayrıca ustalara özel fiyatlar, 500 lira puan hediyesi ve ilk 5 bin "Usta Kulüp" üyesine yelek hediyesi gibi avantajlar sunuldu.



Koçtaş, "Ustabilir" platformu ve Usta Kulübü başta olmak üzere yürüttüğü çalışmalarla ustalara yönelik desteğini sürdürürken, festivali ilerleyen yıllarda da düzenlemeyi hedefliyor.

- "Sektörel dayanışmanın güçlendiği kapsamlı bir platform"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, ustalar ve zanaatkarların Türkiye'nin üretim gücü, istihdamı ve ekonomik kalkınmasının temel yapı taşları arasında yer aldığını belirtti.

Ustalar ve zanaatkarların sahip oldukları bilgi birikimi, tecrübe ve el emeğinin, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, geleceğin yaşam alanlarını da şekillendirdiğini aktaran Şatıroğlu, şunları kaydetti:



"Koçtaş olarak ustalarımızın bu yolculuktaki emeğini görünür kılmayı ve onlara hak ettikleri değeri sunmayı çok önemsiyoruz. Koçtaş Usta Festivali'ni bu anlayışla hayata geçirdik. Bu festival, ustalarımızla bir araya geldiğimiz bir etkinliğin ötesinde, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, mesleki gelişimin desteklendiği ve sektörel dayanışmanın güçlendiği kapsamlı bir platform. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz festivalimize gösterilen yoğun ilgi, ustalarımızın böyle bir buluşmaya duyduğu ihtiyacı ve Koçtaş ile kurdukları güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu."

Ustaların yanında olmayı yalnızca bir sorumluluk olarak görmediklerini, bunu uzun vadeli bir değer yaratma alanı olarak ele aldıklarını belirten Şatıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ustabilir platformumuz, Usta Kulübü ve Koçtaş Usta Festivali gibi projelerle ustalarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı, onları destekleyen bir ekosistem oluşturmayı ve ev geliştirme sektörüne sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ustalarımızla üretmeye, gelişmeye ve sektöre değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

