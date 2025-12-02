Koçtaş ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline yayacak

İSTANBUL - Koçtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzaladığı yeni protokolle, 2018-2019 döneminde İstanbul ve çevre illerinde yürüttüğü ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, ustaların mesleki yeterliliklerini artırmak ve sektördeki profesyonelleşmeyi desteklemek amacıyla önemli bir adım attı.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalanan yeni protokolle Koçtaş, 2018-2019 döneminde yalnızca İstanbul ve çevre illerinde uygulanan mesleki eğitim programlarını Türkiye genelinde yaygınlaştıracak.

Bugüne kadar 300 ustaya eğitimin verildiği ve 150 ustanın MEB onaylı sertifika almaya hak kazandığı program, yeni dönemde tüm illerde uygulanarak daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Ustalar ile iş ortaklığını Ustabilir platformu üzerinden güçlendiren Koçtaş, Ustabilir uygulaması ile ustaların müşterilere çok daha kolay ulaşmalarını ve birçok avantajdan yararlanmalarını sağlıyor. Uygulama sayesinde ustalar hem zaman kazanıyor hem de sektördeki görünürlüklerini artırıyor.

Koçtaş, bu projeyle teknik eğitim sağlamanın yanı sıra, ustaların mesleğine duyulan saygıyı, emeğin değerini ve mesleğin geleceğine yapılan yatırımı da ön plana çıkarıyor.

Koçtaş Atölye, çalışanların yanı sıra ustalara da eğitim fırsatları sunarak sektörde fark yaratan bir merkez olarak konumlanıyor. Eğitimlere başvuru Koçtaş mağazalarındaki "Usta Temsilcileri" ve "Ustabilir" uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

- "Ustabilir platformu ile ustalarımızın birçok avantajdan faydalanmalarını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Eriş Aslan, yapılabilecek en iyi yatırımın, çalışanların ve paydaşlarının gelişimini desteklemek olduğuna inandıklarını belirtti.

Bu vizyonla Koçtaş Atölye'yi sadece çalışanları için değil, en önemli paydaşlarından ustalar için bilgi ve deneyim paylaşımını merkezine alan bir ekosisteme dönüştürdüklerini aktaran Aslan, "Koçtaş'ın eğitim ve gelişim merkezi Koçtaş Atölye'deki programlarımızı da bu anlayışla hazırlıyoruz. Aynı zamanda Ustabilir platformu ile ustalarımızın dijital dünyada müşterilerine çok daha kolay ulaşmalarını ve birçok avantajdan faydalanmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin 40 saat olarak planlandığı ve ilk etapta sıhhi tesisat, boya ve seramik alanlarında eğitimler verileceğinin bilgisini paylaşan Aslan, "Eğitimlerin toplamda 6 alanda verilmesi planlanıyor. Bu programla birlikte hem ustalarımızın belgeli ve donanımlı hale gelmesini hem de ustalık mesleğine hak ettiği itibarı kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.