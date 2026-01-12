Kombide bir derecelik düşüşle ısınma maliyetlerinde yüzde 6 tasarruf sağlamak mümkün

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Taciddin Akçay, kış aylarında konutlarda iç ortam sıcaklığının bir derece düşürülmesinin, ısıtma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 6 tasarruf sağladığını belirtti.

Haliç Üniversitesinden Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yapılan açıklamaya göre, özellikle konutlarda ısıtma alışkanlıklarında yapılacak basit ayarlamalar hem bütçeye hem de çevreye önemli katkı sağlıyor.

Konutlarda iç ortam sıcaklığı bir derece düşürülerek yüzde 6 tasarruf sağlanabilirken, aydınlatma tarafında ise klasik akkor flamanlı ampuller yerine LED ampullerin tercih edilmesiyle aynı aydınlatma seviyesinde yaklaşık yüzde 80 daha az enerji harcanabiliyor.

Ulaşım alışkanlıkları da enerji verimliliği açısından kritik önem taşıyor. Bir otobüsün taşıdığı yolcu sayısını bireysel araçlarla taşımak için yaklaşık 40 kat daha fazla enerji harcanması gerekiyor. Gereksiz dijital kullanım da enerji sarfiyatına sebep oluyor, gönderilen her bir e-posta yaklaşık 4 gram karbondioksit salımına neden oluyor. Küçük önlemlerle büyük miktarda su tasarrufu sağlamak da mümkün olabiliyor.

Haliç Üniversitesi, enerji verimliliğine yönelik farkındalık çalışmalarını kampüs genelinde hayata geçirilen uygulamalarla da destekliyor. Üniversitede perlatörlü musluklar, çift hazneli rezervuar sistemleri ve ana sayaç girişlerine takılan basınç kırıcılar sayesinde yaklaşık yüzde 70 su tasarrufu sağlandı.

Isıtma soğutma sistemleri, santral ve pompalar otomasyon sistemleriyle kontrol edilerek enerji tüketimi optimize edilirken, kampüs genelindeki tüm aydınlatmalar LED sistemlerle sağlanıyor ve ortak alanlar sensörlerle kontrol edilerek enerji verimliliğine katkı sunuluyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında kampüs içerisinde bilgilendirici görsellerle farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

- Evde alınan basit önlemlerle büyük tasarruflar mümkün

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Akçay, kış aylarında konutlarda iç ortam sıcaklığının yalnızca bir derece düşürülmesinin, ısıtma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 6 tasarruf sağladığını belirtti.

Akçay, enerji verimliliğinin yaşam konforundan vazgeçmek anlamına gelmediğinin altını çizerek, asıl amacın aynı konforu daha az enerjiyle sürdürebilmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'de toplam enerji tüketiminin önemli bir bölümünün binalarda gerçekleştiğini aktaran Akçay, kombi ayarlarında yapılacak küçük bir değişikliğin dahi ciddi farklar oluşturabileceğini ve bireysel farkındalığın enerji verimliliğinde belirleyici rol oynadığını anlattı.

Akçay, LED aydınlatmaların da enerji verimliliği açısından kolay uygulanabilir ve etkili adımlardan biri olduğuna değinerek, enerji tasarrufu yapılabilecek diğer alanlara ilişkin şunları kaydetti:

"Toplu taşıma kullanımı yalnızca bireysel değil, toplumsal ölçekte enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostu ulaşım tercihleri enerji tasarrufu açısından önem arz eder. Suyu korumak, enerjiyi korumaktır. Evlerde, tesisatlarda yapılacak basit bakım ve onarımlar büyük kayıpların önüne geçebilir. Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle bireyleri, evlerinde, iş yerlerinde ve günlük yaşamlarında enerji verimliliğini gözetmeye davet ediyorum. Küçük alışkanlık değişiklikleri uzun vadede büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar sağlar. Enerji tasarrufu bir mahrumiyet değil, bir bilinç düzeyidir. Bugün atılan küçük adımlar, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünyanın temelini oluşturacaktır."​​​​​​​



