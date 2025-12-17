İlginizi Çekebilir

Komutanlardan Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneğine ziyaret

Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı İsmail Kaba ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan komutanlar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette derneğin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu, talep ve öneriler dinlendi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin sonunda komutanlar, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Dernek Başkanı İsmail Kaba, nazik ziyaretleri dolayısıyla Albay Yılmaz ve Albay Kaytez’e teşekkür ederek, desteklerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.



Osmaniye 17.12.2025
