İlginizi Çekebilir

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi
Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kimyonoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Kalite güvencesi sistemleri eğitimin sürekli gelişimine önemli katkı sunuyor
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 111 şüpheliyi yakaladı
Alanya'da ilk ders “bayrak sevgisi” temasıyla başladı
Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı
Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı

OSMANİYE - Osmaniyeli Hüseyin Çoban, iş amaçlı seyahat ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanıştığı kadınla Kadirli ilçesinde dünyaevine girdi.

Bir şirkette çalışmak için 3 yıl önce Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden 29 yaşındaki Çoban, 27 yaşındaki Arianna Lufutu ile tanıştı.

Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlilik kararı aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaptıkları düğünün ardından Çoban ile Kadirli ilçesine giden Lufutu, İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman olup Meryem Amine Çoban adını aldı.

Kadirli Öğretmenevi'nde düzenlenen ikinci düğünlerinde pasta kesen çift, mutluluklarını paylaştıkları yakınlarıyla dans etti, halay çekti.

- "Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti"

Hüseyin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesinin rızasıyla Türkiye'ye taşındığını söyledi.

Eşinin Müslümanlığı seçmesinden gurur duyduğunu dile getiren Çoban, "Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti. Önce Afrika'da sonra Türkiye'de düğün yaptık. İnşallah bir ömür Türkiye'de birlikte yaşayacağız." dedi.

Meryem Amine Çoban da "Çok mutluyum. Hüseyin'i ve ailesini çok seviyorum." ifadesini kullandı.

 



Osmaniye 2.02.2026 17:06:00 0
Anahtar Kelimeler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti' tanışan Osmaniye' düğün yaptı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Özel Osmaniye'de "boş" konuştu
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

2

Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

3

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kimyonoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

5

Kalite güvencesi sistemleri eğitimin sürekli gelişimine önemli katkı sunuyor

6

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 111 şüpheliyi yakaladı

7

Alanya'da ilk ders “bayrak sevgisi” temasıyla başladı

8

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

9

Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı

10

Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi