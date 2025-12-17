Kongre turizminde kişi başı elde edilen gelir 3 bin dolara ulaştı

ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, kongre turizminde kişi başı gelirin 3 bin dolara çıktığını söyledi.

Antalya'da devam eden 61. Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre turizminin 2025'te geçen yıllara göre iyi geçtiğini belirtti.

Eker, 2011 yılının Türkiye'nin kongre turizmindeki en iyi yılı olduğunu, tekrar aynı seviyeye çıkmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Her geçen yıl Türkiye'deki kongrelerin arttığına dikkati çeken Eker, "Hatta, dünyada uluslararası kongre yapan birçok dernek başkanı ve yöneticisi Türkiye'ye geliyor. Sürekli onları ağırlayarak, İstanbul ve Antalya'daki kongre mekanlarını gezdiriyoruz. Şehir yöneticilerimizle, ticaret odası başkanlarımızla görüştürüyoruz. Çok büyük teveccüh var." dedi.

- "Türkiye'nin imajı açısından oldukça önemli"

Kongre turizminin katma değeri yüksek bir turizm çeşidi olduğunun altını çizen Eker, şöyle konuştu:

"Kongre turizminde kişi başı turizm geliri 3 bin dolarlara kadar çıkıyor. Hem de bizim boş sezonumuzu dolduran bir turizm çeşidi. Şu anda da bir kongredeyiz ve aralık ayındayız. İki otel bu kongre nedeniyle hemen burada dolmuş durumda. Aynı zamanda bu kongre turizmine gelen kişiler, ülkelerindeki seçkin kişiler, akademisyenler, şirket yöneticileri, ilaç firması yöneticileri. Onların buralara gelmesi Türkiye'nin pazarlanması ve imajı açısından da oldukça önemli ve değerli. Dolayısıyla bu kongrelerin desteklenmesi ülkemize büyük güç katacak."

- İstanbul'un kongre turizm potansiyeli

Türkiye'deki kongrelerin daha çok İstanbul ve Antalya'da yapıldığını vurgulayan Eker, özellikle İstanbul'un kongre turizmi potansiyelinin çok fazla olduğunu söyledi.

İstanbul'un kongre turizminde dünyada 5. sıraya çıkabilecek bir potansiyele sahip olduğuna dair araştırma olduğunu ifade eden Eker, şöyle konuştu:

"Fakat şu anda İstanbul kongre turizminde 20. sırada. İstanbul, potansiyel ve altyapı olarak dünyada beşinci sırada. Bu potansiyel nedir? Bu potansiyel toplantı olanakları, konaklama olanakları, ulaşım olanakları ve sosyal program. Bir kongrenin ana faktörleri bu dört faktördür. Bu dört faktörde güçlüyseniz bir kongre şehrisiniz demektir. Ve İstanbul kongre turizminde potansiyel anlamda dünyada beşinci sırada ama aldığı pay anlamında 20. sırada. Eğer, İstanbul potansiyeli olan 5. sıraya çıkarsa yaklaşık 10 milyar dolar ekstra bir gelir gelebilir diye düşünüyorum."

- "Antalya da bu anlamda çok değerli bir bölge"

Antalya'nın da kongre turizminde her şey dahil oteller ve bu otellerde geniş salon imkanları olması ile çok avantajlı bir durumda olduğunu aktaran Eker, "Otele sadece konaklama parası ödediğimizde, salon parası ödemiyoruz, öğle ve akşam yemeği parası ödemiyoruz. Genellikle de büyük oteller olduğu için tüm delegeleri tek otelde veya iki otelde toplayabiliyoruz. Bu da hem ekonomik olarak hem operasyon olarak da bizlere güç katıyor. Yine Antalya'da çok büyük 5 bin metrekare, 10 bin metrekare salonu olan tesislerimiz var. Burada kongrelerin yanında büyük fuarlar da yapabiliyoruz. Dolayısıyla Antalya da bu anlamda çok değerli bir bölgemiz." ifadelerini kullandı.

Kongre turizminin yapıldığı illere çok büyük ekonomik değer kattığına işaret eden Eker, turizmi 12 ay ve 81 ile yayma hedefi doğrultusunda Mardin, Diyarbakır, Rize ve Nevşehir gibi birçok şehirde kongre yapılabileceğini dile getirdi.

Dünyada en çok yapılan akademik kongrelerin uluslararası tıp kongreleri olduğuna değinen Eker, büyük kongrelerin Türkiye'ye gelmesi için bu alanlarda faaliyet gösteren derneklere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Kongreleri ülkelerine kazandırmak için tıpkı olimpiyat oyunlarında olduğu gibi şehirlerin birbirleriyle yarıştığını aktaran Eker, "Bu anlamda Türkiye olarak aldığımız ve almak üzere olduğumuz birçok kongre var. Aynı sağlık turizminde olduğu gibi bu kongre sektöründe de bazı teşviklerin yapılması, kongre turizminden ülkemize gelen döviz girdisini arttıracaktır." diye konuştu.