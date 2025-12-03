İlginizi Çekebilir

Korkuteli

Korkuteli'de Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenlendi.

Mesude - Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü'nün yanı sıra öğretmenler, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan okul müdürü Ali Candan, günün önemine dikkati çekti. Candan, "Bizler biliyoruz ki gerçek güç bir arada durabilmekten gelir. Gerçek başarı fırsatların herkese açılmasıyla mümkündür." dedi.

Programda, ilçedeki okullarda öğrenim gören engelli öğrenciler dans ve halk oyunu gösterileri sunarken, üstün müzikal yeteneğe sahip 7 yaşındaki Eyüp Aren Sağıroğlu da piyano dinletisi gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde yaptıkları el işi ve resim çalışmaları da sergilenen öğrenciler, izleyenlerden alkış aldı.



