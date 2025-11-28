İlginizi Çekebilir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana Valiliğini ziyaret etti
Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak
Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın
Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlayan 8 sağlık çalışanına sertifika
Adalet bölümü öğrencilerine avukatlardan mesleki tanıtım semineri
Makyol İnşaat Romanya'daki otoyol projesini 5 ay erken tamamladı
Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor
Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Mersin'de "Işığın İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı

Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak

Kozan

Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak

ADANA - Adana'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağın Yüce'nin ailesi, oğullarının adına Kozan Fen Lisesi'ne kütüphane yaptırdı.

Okuldaki kütüphane, Yüce'nin babası Okan ile annesi Erha Yüce'nin de katılımıyla açıldı.

Baba Yüce, burada, oğullarını 2022'de kaybettiklerini ve onun adını yaşatmak için kütüphane yaptırmaya karar verdiklerini söyledi.

Kütüphanenin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Yüce, açılışa katılanlara da teşekkür etti.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü de eğitime verdikleri katkılardan dolayı Yüce çiftine plaket verdi.

Tören sonrasıdan, yaşamını yitiren Yüce için okulda helva ikram edildi.



Yurt Dünya 28.11.2025 17:23:45 0
Anahtar Kelimeler: kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana Valiliğini ziyaret etti

2

Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak

3

Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın

4

Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlayan 8 sağlık çalışanına sertifika

5

Adalet bölümü öğrencilerine avukatlardan mesleki tanıtım semineri

6

Makyol İnşaat Romanya'daki otoyol projesini 5 ay erken tamamladı

7

Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor

8

Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı

9

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya geldi

10

Mersin'de "Işığın İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı