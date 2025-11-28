Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak

ADANA - Adana'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağın Yüce'nin ailesi, oğullarının adına Kozan Fen Lisesi'ne kütüphane yaptırdı.



Okuldaki kütüphane, Yüce'nin babası Okan ile annesi Erha Yüce'nin de katılımıyla açıldı.

Baba Yüce, burada, oğullarını 2022'de kaybettiklerini ve onun adını yaşatmak için kütüphane yaptırmaya karar verdiklerini söyledi.

Kütüphanenin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Yüce, açılışa katılanlara da teşekkür etti.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü de eğitime verdikleri katkılardan dolayı Yüce çiftine plaket verdi.



Tören sonrasıdan, yaşamını yitiren Yüce için okulda helva ikram edildi.