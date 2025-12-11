Kozan'da kan bağışçılarına fidan hediye edildi

ADANA - Kozan'da kan bağışı kampanyasında katılımcılara fidan hediye edildi.

TOKİ Şehit Suat Ocak Ortaokulu öncülüğünde Türk Kızılay ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde "Kan ver fidan al, doğaya da can ver" sloganıyla kampanya düzenlendi.

Etkinlikte kan bağışı için 5 yakınını getiren öğrencilere kupa, vatandaşlara da madalya verildi, Orman İşletme Müdürlüğü de bağışçılara harnup fidanı hediye etti.

Programda katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Okul Müdürü Turan Pazarcı, velilerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Okul Aile Birliği Başkanı ve proje koordinatörü öğretmen Güldane Durur da kampanya kapsamında bağışta bulunanlara teşekkür etti.



Kan bağışında bulunan öğretmen İsmail Sürek de kan vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kampanyaya Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu​​​​​​​, öğretmenler ve vatandaşlar destek verdi.

