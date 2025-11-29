İlginizi Çekebilir

Kumluca Belediyespor yararına Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenecek

ANTALYA - Kumluca Belediyespor'a destek sağlamak amacıyla Halı Saha Futbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Kumluca Belediyesince organize edilen turnuva, 6 Aralık'ta Antbey Halı Saha Tesisleri'nde başlayacak. Yaklaşık iki ay sürecek turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediyespor yararına düzenlenecek turnuvanın sportif anlamda ilçede hareketlilik sağlayacağını belirtti.

Turnuvaya katılımın memnun edici nitelikte olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyor, centilmence bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Sporsever hemşehrilerimizi bu heyecanı paylaşmak üzere turnuvamızı izlemeye davet ediyorum." dedi.

Takımlar 4 grupta bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.



