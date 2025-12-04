İlginizi Çekebilir

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor
Continental Confectionery Company ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı
Garanti BBVA sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı
Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor
Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı
ING Türkiye mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı
Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi
Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor
Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

ANTALYA - Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve beraberindeki heyet, ilçede tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Güneş ve beraberindeki heyet, Göksu Mahallesi'ni ziyaret ederek altyapı ve Göksu Deresi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Heyet daha sonra Baysı Deresi ıslah çalışması, Kavakköy Mahallesi yağmur suyu tahliye kanalları, Temel Eğitim Mahallesi elektrik trafosu terfi merkezi, Mavikent Mahallesi Yapraklı Deresi ıslah çalışması ve Karaöz Deresi ıslah çalışmalarını inceledi.

Güneş, gazetecilere, son 3 yıl içinde ilçede tamamlanan ve çalışmaları devam eden birçok hizmet bulunduğunu belirterek, bunların başında Devlet Su İşleri (DSİ) ve TEİAŞ tarafından yapılan yatırımların geldiğini kaydetti.

DSİ tarafından yapılan yatırımların maliyetinin yaklaşık 10 milyar lira olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi:

"Bu yatırımları ilçemiz için büyük bir şans olarak görüyorum. Bunlar son derece hayati yatırımlar. Çünkü ilçemizde tarım arazileri var, olası yağışta seralarımız, tarım alanları su ve sel baskınına maruz kalıyor. Dere ıslah çalışmaları bu sıkıntıların yaşanmasına engel olacak. Önümüzdeki mayıs ayında trafo terfi merkezi hizmete girdiğinde, ilçemizde enerji konusunda yaşadığımız sıkıntıların yüzde 80'i çözülmüş olacak."

Güneş'e, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, Devlet Su İşleri 133. Şube Müdürü Mehmet Şen, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, CHP İlçe Başkanı Emre Güzelyürek, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı eşlik etti.



Yurt Dünya 4.12.2025 13:08:05 0
Anahtar Kelimeler: kumluca kaymakamı güneş ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor

2

Continental Confectionery Company ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

3

Garanti BBVA sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı

4

Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor

5

Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

6

ING Türkiye mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı

7

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

8

Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor

9

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

10

Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül