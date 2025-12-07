Kumluca'da 27. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen 27. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, başladı.

Kumluca Belediyesi tarafından Kumluca Belediyespor yararına ​​​​​​​Antbey Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya 24 takım katıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm sporseverlerin bu tür etkinliklerde bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kumluca'da halı saha futbol turnuvasının bir gelenek haline geldiğini dile getiren Avcıoğlu, "Halı saha futbol turnuvamız 27 yıldır devam ediyor. Turnuvaya halkımızın gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Yaklaşık iki ay süreyle ilçemizde futbol severlerin gündemi bu turnuva olacaktır." dedi.

Avcıoğlu, tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın açılış maçı Rizom Hotels ve BHN Otomotiv Burak Harman takımları arasında oynandı. Mücadeleyi Rizom Holtels takımı 4-0 kazandı.

Turnuvanın şampiyonu, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak.



