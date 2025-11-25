İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Kumluca'da 300 fidan toprakla buluşturuldu

Kumluca

Kumluca'da 300 fidan toprakla buluşturuldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, üniversite ve ilkokul öğrencileri birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) öncülüğünde, Temel Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, "Bir çocuk, bir fidan, bir gelecek" sloganıyla 300 fidanı toprakla buluşturdu.

KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, gazetecilere, üniversite ve ilkokul öğrencileri tarafında gerçekleştirilen "Yeşil vatan, geleceğe miras" projesine destek olduklarını söyledi.

Dikilen her fidanın bir gelecek olduğunu ifade eden Durdaş, "Küresel ısınmanın etkilerini en aza indirme konusunda fidan dikiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel etkinliğe destek veren öğrencilerimiz başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Fidan dikim etkinliğine Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



Yurt Dünya 25.11.2025 16:16:45 0
Anahtar Kelimeler: kumluca'da 300 fidan toprakla buluşturuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu