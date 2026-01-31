ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yaptığı açıklamada, belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtti.



Bu doğrultuda hortumdan etkilenen Mavikent, Beykonak, Toptaş, Sarıkavak ve Güzören mahallelerindeki çiftçilere, toplam 82 dekar alanı kapsayacak sera naylonu dağıtıldığını aktaran Turan, şunları kaydetti:



"Belediye olarak doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın bir nebze olsun yaralarını sarabilmek için çalışıyoruz. Daha önce sel ve su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza destekler sağlamıştık. Bugün de hortumdan etkilenen vatandaşlarımıza plastik sera örtüsü dağıtıyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek."