İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi
Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi
Koçfinans 30 yaşında
Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı
Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu

Kumluca'da Okullararası Futsal Şampiyonası sona erdi

Kumluca

Kumluca'da Okullararası Futsal Şampiyonası sona erdi

ANTALYA - Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Okullararası Futsal Şampiyonası sona erdi.

Küçük erkekler, yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde Kumluca Spor Salonu'na gerçekleştirilen turnuvaya 17 okuldan 32 okul takımı ve 384 sporcu katıldı. Yaklaşık 15 gün süren turnuvada küçük erkeklerde Cumhuriyet Ortaokulu, yıldız erkeklerde Mimar Sinan Ortaokulu ve yıldız kızlarda ise Ziya Gökalp Ortaokulu birinci oldu.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, futsal turnuvasının gençleri spora alıştırmak ve onları spor çatısı altında bir araya getirerek yeteneklerini görmek adına güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Turnuvaya katılan okul idarecilerine ve öğrencilere teşekkür eden Koca, "Güzel bir turnuva oldu. Dereceye giren takımlarımız il şampiyonasında ilçemizi temsil edecekler." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.



Yurt Dünya 10.12.2025 12:56:21 0
Anahtar Kelimeler: kumluca'da okullararası futsal şampiyonası sona erdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

2

Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

3

Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

4

Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

5

Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

6

Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi

7

Koçfinans 30 yaşında

8

Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi

9

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

10

Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu