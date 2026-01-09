İlginizi Çekebilir

Kumluca'da taşkın kontrol tesisinin 1. kısmı tamamlandı

ANTALYA - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Antalya'nın Kumluca ilçesinde projelendirilen taşkın kontrolü tesisinin 1. kısmı tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çaba gösterildiği belirtildi.

Bu kapsamda Kumluca Karaöz Mahallesi'ndeki taşkın kontrol tesisi 1. kısım işinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, çalışma kapsamında 1660 metre uzunluğunda taş duvar, tüm ıslah tesisi boyunca taban kaplama betonu ve 3 menfez imalatının yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

"Dere ıslahlarında emniyet, ekonomi, estetik ve ekolojik kriterleri dikkate alarak taşkın olasılığını minimum seviyeye indirmeyi hedeflemekteyiz. Bu anlayışla Antalya'da yapılan taşkın kontrolü tesisleriyle hem derelerdeki taşkın riskini azaltıyor hem de turizm cennetindeki mavi bayraklı plajlarının korunmasında öncü rol oynuyoruz."



