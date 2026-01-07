Kurtuluşun 104. Yıl dönümünde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Asri Mezarlık içerisinde bulunan Osmaniye Şehitliği’nde düzenlenen programa; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya, Garnizon Komutanı ve 12’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Zafer Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı tarafından şehitlerimiz için dua edildi. Duanın ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.