KUTSO heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

ANTALYA - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen ve beraberindeki heyetinin Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüğü bildirildi.

KUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Fahri Özen ve beraberindeki heyet, batı Antalya'nın özellikle tarım sektöründe yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek, istişarede bulunmak amacıyla Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. KUTSO heyeti ilk olarak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a bölgenin mevcut durumuna ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile ihracatçı birlikleri, komisyoncular ve bölgesel ticaret temsilcileri katıldı. Hazırlanan raporda, hal içi işyeri statülerinin ayrılması, depolama ve paketleme alanlarının modernize edilmesi, rüsum uygulamalarında düzenleme yapılması, Hal Kayıt Sisteminin (HKS) güçlendirilmesi ve fire, zayiat oranlarının güncellenmesi gibi başlıklar yer aldı. Ayrıca ticaret odalarının yurt dışı fuar desteklerinden yararlanabilmesine yönelik talep de Bakanlığa iletildi.

Heyet, temasların ikinci turunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Dünya Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Batı Antalya'da tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, ihracat altyapısının güçlendirilmesi, lojistik sorunları ve finansmana erişim konuları değerlendirildi.

Başkan Özen, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, batı Antalya'nın önemli ekonomik değeri olan tarım sektörünün sorunlarını, çözüm önerilerini ilgili bakanlık ve TOBB'a ilettiklerini belirtti.

