İlginizi Çekebilir

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek
Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı
Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı
Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı
Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü
Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi
Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

İSTANBUL - Yerli lastik ticaret platformu Lastik Borsası, kitle fonlama kampanyasında hedefini aşarak 100,9 milyon lira yatırım aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomotiv sektöründe dijitalleşme, lastik ticareti ve tedarik zincirlerinde etkisini artırırken, yerli girişimler çevrim içi satış ve dağıtım modelleriyle sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Tedarik, bayi yönetimi ve satış süreçlerinde şeffaflık ve hız sağlayan dijitalleşme, maliyetlerin azaltılmasına da katkı sunuyor. Bu dönüşüm, üretici ve tüketiciler açısından daha güvenli ve erişilebilir bir ticaret altyapısı oluşturuyor.

Dijitalleşme yatırımlarının artmasıyla Türkiye'nin otomotiv yan sanayisi küresel pazarlarda daha görünür hale gelirken, yerli teknoloji girişimleri de bu süreçte önemli rol üstleniyor.

Bu alanda faaliyet gösteren Lastik Borsası, büyüme hedefleri doğrultusunda kitle fonlama yöntemine başvurdu. Fonangels üzerinden yürüttüğü kampanyayı tamamlayarak 100,9 milyon lira yatırım toplayan şirket, kampanya kapsamında hedeflenen fonlamanın üzerinde bir miktara ulaştı.

- "Dijitalleşme kaçınılmaz bir süreç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lastik Borsası Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Değer, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirtti.

Değer, "Dijital altyapılar, sektörde iş yapış biçimlerini değiştiriyor. Bu dönüşüm, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda yeni fırsatlar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş da yeni nesil kitle fonlama modelinin yatırımcılarla girişimcileri daha geniş bir zeminde buluşturan bir yapıya dönüştüğünü kaydetti.

Kuş, Lastik Borsası'nın 100 milyon lirayı aşan bir fonlama sağlamasının, söz konusu finansman modelinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu ifade etti.



Yurt Dünya 25.12.2025 18:03:27 0
Anahtar Kelimeler: lastik borsası kitle fonlamasıyla 100 9 milyon lira yatırım aldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

2

Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı

3

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek

4

Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

5

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

6

Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı

7

Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

8

Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

9

Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi

10

Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi