Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

İSTANBUL - Yerli lastik ticaret platformu Lastik Borsası, kitle fonlama kampanyasında hedefini aşarak 100,9 milyon lira yatırım aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomotiv sektöründe dijitalleşme, lastik ticareti ve tedarik zincirlerinde etkisini artırırken, yerli girişimler çevrim içi satış ve dağıtım modelleriyle sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Tedarik, bayi yönetimi ve satış süreçlerinde şeffaflık ve hız sağlayan dijitalleşme, maliyetlerin azaltılmasına da katkı sunuyor. Bu dönüşüm, üretici ve tüketiciler açısından daha güvenli ve erişilebilir bir ticaret altyapısı oluşturuyor.



Dijitalleşme yatırımlarının artmasıyla Türkiye'nin otomotiv yan sanayisi küresel pazarlarda daha görünür hale gelirken, yerli teknoloji girişimleri de bu süreçte önemli rol üstleniyor.



Bu alanda faaliyet gösteren Lastik Borsası, büyüme hedefleri doğrultusunda kitle fonlama yöntemine başvurdu. Fonangels üzerinden yürüttüğü kampanyayı tamamlayarak 100,9 milyon lira yatırım toplayan şirket, kampanya kapsamında hedeflenen fonlamanın üzerinde bir miktara ulaştı.



- "Dijitalleşme kaçınılmaz bir süreç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lastik Borsası Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Değer, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirtti.

Değer, "Dijital altyapılar, sektörde iş yapış biçimlerini değiştiriyor. Bu dönüşüm, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda yeni fırsatlar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş da yeni nesil kitle fonlama modelinin yatırımcılarla girişimcileri daha geniş bir zeminde buluşturan bir yapıya dönüştüğünü kaydetti.

Kuş, Lastik Borsası'nın 100 milyon lirayı aşan bir fonlama sağlamasının, söz konusu finansman modelinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu ifade etti.

