İlginizi Çekebilir

Tat Gıda hazır yemek kategorisinde çeşitliliğini artırdı
Lezita "Gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı" programında konuştu:
Genç sporcularda performans baskısı zihinsel sağlığı tehdit ediyor
Çukurova Üniversitesi dekanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya'da olumsuz hava koşullarından etkilenen sera çiftçilerini ziyaret etti
Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi Antalya Şehir Hastanesi Şubesi açıldı

Lezita "Gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı

Lezita

Lezita "Gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı

İSTANBUL - Lezita, Dubai'de düzenlenen Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı 2026'da müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ürünlerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai Dünya Ticaret Merkezi ve Expo City Dubai'deki Dubai Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen, 195 ülkeden 8 bin 500'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, 12 farklı sektörden 1,5 milyonu aşkın ürün sergilendi.

Geniş ürün portföyünün tanıtıldığı ve tadım etkinliklerinin yapıldığı Lezita standı, sektör profesyonellerinin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Şirket, fuar süresince yeni müşteri temaslarının yanı sıra mevcut iş ortaklarıyla görüşerek ihracat ve işbirliği hacmini büyütmeye yönelik adımlar da attı.

- "Dünyada da öne çıkan bir markayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, geçen yılı güçlü operasyonel ve mali performansla geride bıraktıklarını belirtti.

Lezita'nın üretim gücünün yanı sıra ihracatta fark yaratan uygulamaları, yüksek kalite standartları ve uluslararası pazarlara uyum yeteneğiyle dünyada da öne çıkan bir marka olduğunu vurgulayan Abalıoğlu, "Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli ürünler, güçlü marka yatırımları ve yurt dışı pazarlara odaklanan büyüme yaklaşımımızla Lezita'yı küresel ölçekte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül de 2025'i güçlü bir büyüme ve ihracat performansıyla tamamlarken, bu başarıyı uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımaya odaklandıklarını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) regülasyonlarına uyumlu üretim altyapıları ve genişleyen ürün portföyleri sayesinde yeni pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlandıklarını aktaran Ergül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB'ye ihracat izni almamız ve Turquality'e kabul edilmemiz, global ölçekte rekabet edebilirliğimizin önemli bir göstergesi. Gulfood süresince hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni işbirlikleri yolunda adımlar attık. Fuarda aldığımız geri dönüşler, uluslararası gıda markası olma yolunda ne kadar doğru adımlar attığımızın kanıtı niteliğinde. Global gıda markası olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı ve uluslararası fuar katılımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."



Ekonomi 30.01.2026 17:52:16 0
Anahtar Kelimeler: lezita "gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Tat Gıda hazır yemek kategorisinde çeşitliliğini artırdı

2

Lezita "Gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı

3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı" programında konuştu:

4

Genç sporcularda performans baskısı zihinsel sağlığı tehdit ediyor

5

Çukurova Üniversitesi dekanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya'da olumsuz hava koşullarından etkilenen sera çiftçilerini ziyaret etti

7

Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

8

Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

9

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

10

TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi Antalya Şehir Hastanesi Şubesi açıldı