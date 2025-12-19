İlginizi Çekebilir

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği
Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti
Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

İSTANBUL - Limak Çimento, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) iklim değişikliği programında liderlik seviyesi "Global A Listesi"ne girerken, su güvenliği alanında ise "A-" notunu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Çimento, CDP 2025 değerlendirme sonuçları kapsamında "CDP İklim Değişikliği A Listesi"ne girerek, sektörde bu alanda en iyi uygulamaları hayata geçiren şirketler arasında yer aldı.

Bu yıl CDP raporlamasına tabi olan şirketlerin yüzde 4'ü bu listeye girebilirken, elde edilen skor, şirketin küresel ölçekteki çevresel performansını teyit etti.

Şirketlerin iklim değişikliği ve su güvenliği başta olmak üzere çevresel etkilerini, risklerini ve fırsatlarını şeffaf biçimde raporlamasını amaçlayan CDP programına 2022'den bu yana dahil olan şirket, bu süreçte her iki alanda da performansını istikrarlı geliştirdi.

Limak Çimento, iklim değişikliği kategorisinde iki yıl içinde dört basamak yükseldi. Su güvenliği alanında ise üç basamaklık ilerleme kaydeden şirket, "A-" notunu elde etti.

Şirket, söz konusu başarıya, emisyon azaltım hedefleri, "Üçüz Dönüşüm" (yeşil, dijital ve sosyal) yaklaşımıyla şekillenen sürdürülebilirlik vizyonu, iklim risk ve fırsatlarının iş süreçlerine entegrasyonu, kaynak verimliliği uygulamaları ve bütüncül su yönetimi stratejileri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla ulaştı.

Limak Çimento, düşük karbonlu ve sorumlu üretimde sektörel dönüşüme öncülük etmeyi ve söz konusu başarısını uzun vadede sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Çimento Küresel Üst Yöneticisi (CEO) Erkam Kocakerim, listeye girmenin, iklim eylemini uzun vadeli dönüşüm alanı olarak ele aldıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Ulaştıkları seviyenin, yalnızca mevcut performanslarını değil, düşük karbonlu, kaynak verimli ve dirençli sanayi modeli için attıkları stratejik adımların doğruluğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Kocakerim, "Önümüzdeki dönemde çevresel performansımızı daha da ileri taşıyarak sektörümüzde referans oluşturan uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomi 19.12.2025 16:48:24 0
Anahtar Kelimeler: limak çimento cdp listesine iki alanda girdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

2

Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı

3

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

4

Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

5

Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı

6

Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi

7

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

8

Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

9

Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü

10

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi