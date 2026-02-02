Limak Filarmoni Orkestrası Ankara ve İstanbul'da sahne alacak

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Holding'in 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın Ankara ATO Congresium'da, 5 Şubat'ta ise İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından 9 yıl önce kurulan orkestranın, yeni yıl konserlerinde şef Mikhail Agrest yönetiminde tenor Murat Karahan ile soprano Angela Gheorghiu aynı sahnede yer alacak.

Etkinlikte, Handel'in "Rinaldo", Verdi'nin "Macbeth", Bizet'nin "Carmen" ve Puccini'nin "Turandot" operalarından eserlerin yanı sıra "Somewhere Over the Rainbow" ve "Parla Piu Piano" gibi parçalar seslendirilecek.

İstanbul biletlerinin tükendiği konser serisinin bilet satışlarından elde edilecek gelir, Limak Vakfı tarafından yürütülen "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine aktarılacak. Sağlanan kaynak, proje kapsamındaki kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.



