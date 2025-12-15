İlginizi Çekebilir

Logo Yazılım ve Türkiye İş Bankası'ndan işletmelere "Fatura Finansmanı" hizmeti

İSTANBUL - Logo Yazılım ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle işletmelerin vadeli e-faturalarını vadesinden önce nakde çevirmesine imkan tanıyan "Fatura Finansmanı" ürünü kullanıma sunuldu.

Logo yazılımdan yapılan açıklamaya göre, dijital ve kullanıcı dostu yapısıyla sunulan Fatura Finansmanı, ticari işletmelerin, e-faturalarını otomatik olarak analiz ederek vadeli alacaklarını vadesi gelmeden finanse edebilmelerini sağlıyor.

Logo Yazılım ve Türkiye İş Bankası müşterisi olan işletmeler, sistem üzerinden vadeli e-faturalarını görüntüleyerek kendilerine tahsis edilen limitler dahilinde kolayca finansman başvurusunda bulunabiliyor. Onaylanan tutar, aynı gün işletmelerin hesaplarına aktarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Başak Kural, finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarını derinleştirirken, yeni işbirlikleriyle bu alandaki ekosistemlerini genişlettiklerini belirtti.

Kural, işletmelerin ihtiyaç duyduğu anda finansal enstrümanlara daha kolay, bilinçli ve avantajlı şekilde ulaşmasını sağlayacak geliştirmelere odaklandıklarını aktararak, şu ifadelerini kullandı:

"Bu doğrultuda, gömülü finansta liderlik vizyonumuz ve Türkiye İş Bankası'nın finansman gücüyle hayata geçirdiğimiz işbirliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz. Fatura Finansmanı ürününü tasarlarken, işletmelerin nakit akışlarını hızlandırma, finansmana erişimi kolaylaştırma ve operasyonel yüklerini dijital çözümlerle azaltma ihtiyaçlarını merkeze aldık."

- "Yeni işbirlikleri ve çözümlerle KOBİ'lerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da ticari hayatta nakit akışının oldukça önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Firmaların nakit akışlarını kendi ödeme ve ihtiyaçlarına göre yönetebilmesi, onlara esneklik sağlıyor ve ticari hayatı kolaylaştırıyor. İşletmelerin ihtiyaç duydukları dönemlerde alacaklısı oldukları faturalarını vadesinden önce nakde çevirebilmelerine imkan sağlayan Fatura Finansmanı ürününü Logo Yazılım işbirliğimizle hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yeni işbirlikleri ve çözümlerle KOBİ'lerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."



