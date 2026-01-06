L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı

İSTANBUL - L'Oreal Grup, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) kızılötesi ışığın gücünü saç ve cilt bakımına taşıyan iki yenilikçi teknolojisi "Light Straight Multi-styler" ve "LED Face Mask"ı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Araştırma ve İnovasyon ekipleri tarafından geliştirilen Light Straight Multi-styler, patentli kızılötesi ışık teknolojisi sayesinde saçları daha düşük sıcaklıkta şekillendirerek saç sağlığını korumayı amaçlıyor.

Geleneksel saç düzleştiricilerde görülen yüksek ısı kaynaklı hasar riskini azaltan cihaz, cam plakalarıyla saçları yaklaşık 160 derece üzerine çıkmadan etkili şekilde düzleştiriyor.

L'Oreal tarafından gerçekleştirilen enstrümantal testlere göre Light Straight Multi-styler, önde gelen premium saç şekillendiricilere kıyasla 3 kat daha hızlı çalışırken saçların 2 kat daha pürüzsüz olmasını sağlıyor.



Light Straight Multi-styler ve LED Face Mask, üstün bilimsel altyapıları ve ileri teknoloji yaklaşımlarıyla CES 2026 İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.



Bu iki yenilik, L'Oreal'in bilim ve teknolojiyi güzellik deneyimlerinin merkezine yerleştiren tekno-güzellik vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.



Yakın kızılötesi ışık, saç liflerinin derinlerine nüfuz ederek saçın şeklini ve dokusunu belirleyen iç hidrojen bağlarını yeniden düzenliyor, böylece saçın doğa koruyucu tabakası olan kütikülü daha pürüzsüz, daha parlak ve daha güçlü kalıyor.

Cihaz, düzleştirme, pürüzsüzleştirme ve bukle oluşturma gibi farklı şekillendirme ihtiyaçlarına yanıt verirken, akıllı sensörleri ve makine öğrenimi destekli algoritmaları sayesinde kullanıcının hareketlerine uyum sağlayarak kişiselleştirilmiş sonuçlar sunuyor. Light Straight Multi-styler'ın 2027'de global olarak piyasaya sunulması planlanıyor.

- LED Face Mask prototipi tanıtıldı

L'Oreal Grup, CES 2026'da ayrıca hedefe yönelik cilt bakımı için LED cihaz inovasyonunda küresel bir lider olan iSmart ile geliştirdiği LED Face Mask prototipini tanıttı.

Ultra ince ve esnek silikon yapıya sahip maske, ışığı doğrudan cilde ileterek kırışıklıklar, sarkmalar ve cilt tonu eşitsizliği gibi yaşlanma belirtilerine odaklanıyor.

LED Face Mask, kırmızı ışık ve yakın kızılötesi ışık olmak üzere iki farklı dalga boyunu kontrollü biçimde yayıyor. Ciltle uyumlu mikro devre içeren şeffaf destek yapısı sayesinde maske, cildin daha sıkı ve pürüzsüz görünmesini desteklerken cilt tonunun dengelenmesine yardımcı oluyor.

Günlük cilt bakım rutinlerine kolayca entegre edilebilen LED Face Mask, otomatik zamanlanan 10 dakikalık seanslarla kullanılmak üzere tasarlandı. Ürünün 2027'de piyasaya sunulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Grup Artırılmış Güzellik ve Açık İnovasyondan Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı Guive Balooch, Light Straight Multi-styler'ın saç şekillendirmede yalnızca bir iyileştirme değil, önleyici bir yaklaşımı temsil ettiğini vurgulayarak, bu inovasyonun tüm saç şekillendirme kategorisi için yeni bir standart oluşturduğunu belirtti.

L'Oreal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barbara Lavernos da L'Oreal'de güzelliğin bilimsel keşiflerle derinden bağlantılı olduğuna inandıklarını aktardı.

Bu inancın 115 yılı aşkın süredir şirketin merkezinde yer aldığını vurgulayan Lavernos, şunları kaydetti:

"Bugün en son bilimsel ve teknolojik atılımları yaratıcılığımızla birleştirerek, bireysel ihtiyaçlara daha etkili ve daha iyi uyarlanmış yenilikçi güzellik deneyimleri tasarlıyoruz. CES 2026'da ışık teknolojileri alanındaki öncü ilerlemelerimiz, yeni güzellik çözümlerinin sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

