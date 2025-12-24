İlginizi Çekebilir

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor
Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama
Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor
Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi

LÖSEV'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği

LÖSEV

LÖSEV'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği

ADANA - Adana'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemili çocuklara yönelik yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Tedavi sürecinde çocuklara destek olması amacıyla ATOSEV Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar hazırlanan çeşitli gösterileri izledi, dans etti.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, yaptığı açıklamada, yılbaşında da çocukları ve aileleri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Tedavi sürecinde moral ve motivasyonun her şeyden önemli olduğunu belirten Özgüven, "Tedavisi devam eden çocuklarımızın yanı sıra hastalığı yenmiş olan çocuklarımız ve gençlerimizi de bu coşkuya ortak ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız ve gençlerimiz büyük bir ailenin parçası olmanın verdiği dayanışma ruhuyla hastalığın olumsuz etkilerinden uzak kalabiliyor." dedi.

Programda çocuklara hediyeler dağıtıldı.



Yurt Dünya 24.12.2025 12:47:02 0
Anahtar Kelimeler: lösev'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

2

Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

3

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

4

El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

5

Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

6

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

7

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

8

Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

9

Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor

10

Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi