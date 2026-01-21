Luxera GYO'dan konut piyasası değerlendirmesi

İSTANBUL - Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, geçen yıl tüm zamanların satış rekorunu kıran konut piyasasının 2026'da yaşanacak güçlü bir canlanmanın ilk sinyallerini verdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a ulaşan konut satış rakamlarını değerlendirdi.

Taş, konut pazarında 2024 yılı sonunda başlayan hareketliliğin 2025 genelinde devam ettiğini, son 13 ayda yüzde 50 seviyesinden yüzde 38 seviyesine gerileyen politika faizinin geçen yılki rekor satışta önemli etkisi olduğunu vurguladı.

Genel faiz oranlarındaki düşüşle konut kredi faizlerinin daha erişilebilir seviyelere gerilediğine dikkati çeken Taş, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yılın rekoru, sektörümüz açısından 2026 yılında yaşanacak güçlü bir canlanmanın ilk sinyallerini verdi. Mevduat ve kredi faizlerinin düştüğü dönemlerde gayrimenkul yatırımlarına ilgi her zaman artar. 2025 yılında da böyle oldu ve konut tekrar güvenli liman olarak görülmeye başlandı. Bu yıl da bu etkinin devam etmesini, konuta ilginin daha da artmasını bekliyoruz. "

- "Reel bazda düşen fiyatlar fırsat sundu"

Ramazan Taş, rekor satışta etkili olan bir diğer dinamiğin, 2025 genelinde artan enflasyona rağmen reel bazda düşüş gösteren konut fiyatları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ne göre, 2024'ün ekim ve kasım aylarında yüzde 14,7'ye kadar ulaşan reel kayıp, 2018 yılındaki dip seviyeyi bile geride bırakmıştı. 2024'ün son iki ayında azalmaya başlayan reel kayıp, 2025 Eylül ayında yüzde 0,8'e, ekimde yüzde 1'e kadar geriledi. Kasım ayında fiyatlar, yüzde 0,3 oranında reel artış göstermiş olsa da aralık ayını 1,4 oranında reel kayıpla kapattı. Bu da konutu tekrar bir yatırım aracı haline getirdi. Artmaya devam eden maliyetlerin bir zaman sonra konut fiyatlarına yansıyacağını düşünen konut alıcısı, 2025'te elini çabuk tuttu ve yatırım planlarını hayata geçirdi."

- "Sektörde erişilebilir konutlar öne çıktı"



Taş, 2025 genelinde artan talebin genellikle erişilebilir fiyatlı konutlar üzerinde yoğunlaştığını, geçen yıl konut pazarında gördükleri "bahar havasının" sektörün geneline yayılmadığını belirtti.



Özellikle lüks konut pazarında faaliyet gösteren şirketlerin, geçen yılı daha durgun geçirdiğine değinen Taş, şu ifadeleri kullandı:



"Başta arsa olmak üzere artan maliyetler konut üreticisini zorlamaya devam ederken, finansmana erişim tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de şirketleri en fazla zorlayan konuların başında geldi. Yeni yılda yüksek inşaat maliyetlerini ve arsa fiyatlarını dengeleyici tedbirlerin alınması, kentsel dönüşümü hızlandırıcı desteklerin oluşturulması ve üreticinin finansmana erişiminin sağlanması, en büyük beklentimiz."





