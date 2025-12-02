Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmanın sanıklarının yargılanmasına başlandı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Kara ve baklava kutularında rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okumasıyla devam edildi.

- Soruşturma

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

- İddianame

İddianamede, Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülmüştü. İddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu öne sürülmüştü.

"Rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara dikkat çekilen iddianamede, Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yılları arasında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları iddia edilmişti.

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

Kara'nın talimatları ile bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslar üzerinden aktarıldığı belirtilen iddianamede, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülmüştü.

Manavgat Belediye Başkanıyken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



