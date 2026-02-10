Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Anadolu Ajansının 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Selimefendigil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Selimefendigil, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor"da ise Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" adlı kareleri oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını tercih eden Selimefendigil, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" adlı karesine oy verdi.

Selimefendigil, AA muhabirine, fotoğrafların her birinin çok anlamlı ve etkileyici olduğunu söyledi.

Fotoğrafların her birinin yaşanmışlığı ifade ettiğini belirten Selimefendigil, "Bütün karelerde büyük bir emek ve dikkat var. AA muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.