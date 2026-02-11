Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güngör, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Anadolu Ajansının 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güngör, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtımı" karesini seçen Güngör, "Portre" kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" adlı eserini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğraflarını oylayan Güngör, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" fotoğrafılarına oy verdi.

Güngör, seçkide birbirinden güzel fotoğraflarla karşılaştığını ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Her bir karenin ayrı bir öyküsü olduğunu dile getiren Güngör, "Kimisi derin bir dramı anlatırken, kimisi çok güçlü bir içeriğe sahip. Bu karelerin hepsi birbirinden değerli ve kıymetli. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızın emeğine sağlık." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



