Manavgat YEDAM'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili program düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin program gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Türk-Alman heyetinin Manavgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyareti kapsamında düzenlenen programda katılımcılara YEDAM'ın çalışma modeli, gönüllülük esaslı destek mekanizmaları ve saha faaliyetleri aktarıldı.

Farklı eyaletlerden gelen heyet üyeleri de ülkelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda katılımcılara "Bağımlılıkla Mücadele", "Yeşilay Danışmanlık Merkezi Faaliyetleri", "Saha Çalışmalarının İşleyişi", "Akran Eğitimi Modeli", "Gönüllülük Uygulamaları", "Genç Yeşilay Kulüplerinin Yapısı" ve "Bağımlılık Süreçlerinde Hukuki Destek" başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.

Antalya Yeşilay Cemiyeti Başkanı Osman Zeki Özcan, ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretin iki ülke arasında bilgi paylaşımını güçlendirdiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin dünya çapında ortak sorumluluk olduğunu belirten Özcan, "Bugün Türk-Alman heyetiyle gerçekleştirdiğimiz bu program, hem kurumlarımız arasındaki işbirliğini güçlendirdi hem de yöntem ve uygulamalarımızı karşılıklı değerlendirme fırsatı sundu." diye konuştu.