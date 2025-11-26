İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Manavgat YEDAM'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili program düzenlendi

Manavgat YEDAM

Manavgat YEDAM'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili program düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin program gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Türk-Alman heyetinin Manavgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyareti kapsamında düzenlenen programda katılımcılara YEDAM'ın çalışma modeli, gönüllülük esaslı destek mekanizmaları ve saha faaliyetleri aktarıldı.

Farklı eyaletlerden gelen heyet üyeleri de ülkelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda katılımcılara "Bağımlılıkla Mücadele", "Yeşilay Danışmanlık Merkezi Faaliyetleri", "Saha Çalışmalarının İşleyişi", "Akran Eğitimi Modeli", "Gönüllülük Uygulamaları", "Genç Yeşilay Kulüplerinin Yapısı" ve "Bağımlılık Süreçlerinde Hukuki Destek" başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.

Antalya Yeşilay Cemiyeti Başkanı Osman Zeki Özcan, ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretin iki ülke arasında bilgi paylaşımını güçlendirdiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin dünya çapında ortak sorumluluk olduğunu belirten Özcan, "Bugün Türk-Alman heyetiyle gerçekleştirdiğimiz bu program, hem kurumlarımız arasındaki işbirliğini güçlendirdi hem de yöntem ve uygulamalarımızı karşılıklı değerlendirme fırsatı sundu." diye konuştu.



Yurt Dünya 26.11.2025 11:25:21 0
Anahtar Kelimeler: manavgat yedam'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili program düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu