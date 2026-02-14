Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Metin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Metin, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Metin, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Spor" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güçlü mesajlar verdiğini belirten Metin, "Kırklareli'ndeki kuraklığı anlatan 'Yeşilin sonu' karesi, suyun tarım için hayati önemine vurgu yapıyor. Tunceli'deki yetiştiricileri yansıtan 'Süt kuzusu' da üreticilerin her türlü zorluğa rağmen verdikleri emeğin kıymeti açısından çok değerli." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



