İlginizi Çekebilir

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi
Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı
MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak
Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

ANTALYA - Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini bildirerek, üreticilere "İşlemlerinizi son güne bırakmayın." çağrısında bulundu.

Metin, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan başvuru sürecinin 31 Aralık Çarşamba günü mesai bitiminde kesin olarak tamamlanacağını belirtti.

Sürenin uzatılmayacağını ve son günlerde ülke genelindeki yoğunluk nedeniyle sistemde aksaklıklar yaşanabileceğini vurgulayan Metin, mağduriyet oluşmaması adına işlemlerin bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

ÇKS kaydının tarımsal planlama açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Metin, kayıt yaptırmayan üreticilerin mazot, gübre ve yem bitkisi gibi tarımsal desteklerden faydalanamayacağını aktardı.

Metin, ÇKS belgesi olmayan çiftçilerin banka ve işletme kredisi kullanamayacağına, ayrıca TARSİM sigortası yaptıramayacağına dikkati çekti.

Başvuru yoğunluğunu azaltmak amacıyla odayı cumartesi günleri de açık tuttuklarını bildiren Metin, üreticilerin önce Ziraat Odasında güncelleme yapması, ardından aldıkları belgeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğini anımsattı.



Yurt Dünya 13.12.2025 18:28:17 0
Anahtar Kelimeler: manavgat ziraat odası başkanı metin'den çiftçilere çks uyarısı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı

2

Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi

3

Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı

4

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

5

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak

8

Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi

9

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

10

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı