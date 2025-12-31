İlginizi Çekebilir

Manavgat

Manavgat'ta Yalova'da şehit olan polisler ve Kassam Tugayları üyeleri için dua edildi

ANTALYA - Manavgat'ta Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar için dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

AGD Manavgat Şube Başkanı Ahmet Ali Gök, burada yaptığı konuşmada, şehadetin bir yenilgi değil onurlu duruşun nişanesi olduğunu söyledi.

Zulme her zaman karşı duracaklarını belirten Gök, "Ebu Ubeyde'nin şehadeti bizlere yas tutmayı değil ayağa kalkmayı ve hakkı haykırmayı emretmektedir. Zulmün karşısında susanlar, bizzat İsrail'den taraftır." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Gök, Yalova'da şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Alanda toplananlar, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar​​​​​​​ için dua etti.



