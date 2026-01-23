Marmarabirlik üreticilere 860 milyon liralık ödeme yapacak

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Marmarabirlik, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında üreticilere 13 Şubat'ta 860 milyon liralık ödeme gerçekleştirecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kampanya süresince ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarla ortaklarına peşin ödeyen Marmarabirlik, kalan tutarın yarısını 13 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatıracak.

Yapılacak 860 milyon liralık ödemeyle toplam ürün bedellerinin yüzde 75'ine karşılık gelen 2 milyar 580 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik kısmın ise en geç nisan ayı içinde ortakların hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, geçen yıl 3 milyar 362 milyon liralık ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise 3 milyar 440 milyon liralık alım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yıldız, "Göreve geldiğimiz günden bugüne üreticimize doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki adımlarımızda da ortaklarımızla büyümek için stratejiler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



