İlginizi Çekebilir

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi
Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı
MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak
Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

ANTALYA - Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yönetmelikte yapılan yeni düzenlemenin sektördeki suistimalleri önleyeceğini bildirdi.

Süral, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan ve ruhsat sürecinde asıl yetkili idarelerin iki ay içinde belgeyi vermemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına doğrudan ruhsat düzenleme yetkisi tanıyan yönetmelik değişikliğini değerlendirdi.

İş yeri açma ruhsatının işletmeler için en önemli belge olduğunu vurgulayan Süral, belediyelerin keyfi uygulamaları, iş yoğunluğu veya çeşitli sebeplerle süreci geciktirmesi durumunda artık bakanlığın devreye girebileceğini anımsattı.

Bakanlığın il müdürlükleri aracılığıyla belediyelerden 15 gün içinde gerekçeli görüş isteyeceğini ve haklılık durumunda ruhsatı resen verebileceğini aktaran Süral, uygulamanın yatırımcılar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Süral, turizm sektörünün taleplerine duyarsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'a teşekkür etti.



Yurt Dünya 13.12.2025 18:28:15 0
Anahtar Kelimeler: mastob başkanı süral yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı

2

Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi

3

Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı

4

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

5

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak

8

Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi

9

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

10

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı