MASTOB Başkanı Süral'dan yeni yıl mesajı

ANTALYA - Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süral, mesajında, turizmin sadece otellerden ibaret olmadığını, esnaftan çiftçiye kadar geniş bir ekosistemin ortak emeğiyle büyüdüğünü belirtti.

Yeni yılda kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini aktaran Süral, bu yılki özverili çalışmaları için sektör paydaşlarına teşekkür etti.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Süral, "Yeni yılda hedefimiz, kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilir turizmi güçlendirmek, marka değerimizi artırmak ve Manavgat'ı dört mevsim cazibe merkezi haline getirmektir. 2026'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.



