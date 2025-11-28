Maxion İnci Jant Grubu'na PERYÖN'den ödül

İSTANBUL - Maxion İnci Jant Grubu'nun "Maxion Jantaş Çevik İş Güvenliği İnisiyatifi: ÖnceSen" projesi Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından ödüle layık görüldü.



Gruptan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İnsana Değer Ödülleri" sahiplerini buldu.

Maxion İnci Jant Grubu, insan odaklı yaklaşımı, çevresel duyarlılığı ve çalışanlarına verdiği değerle, ödüle layık görüldü.

Grup, insan kaynakları yönetiminde yenilikçi ve başarılı uygulamaların ödüllendirildiği etkinlikte, "Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar" kategorisinde yarışan "Maxion Jantaş Çevik İş Güvenliği İnisiyatifi: ÖnceSen" projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül, grubun çalışan sağlığı ve güvenliği merkeze alan yaklaşımının yansıması oldu.

PERYÖN ödüllerinde bu yıl aynı zamanda, "Geleceğin İş Yaşamında Sürdürülebilir Değer Yaratma" kategorisinde "Gönülden İşler Ekibi" projesiyle finale kalan grup, insan ve topluma değer katma vizyonunu ortaya koydu.

Maxion Jantaş tarafından yürütülen ÖnceSen-Çevik İş Güvenliği İnisiyatifi, iş sağlığı ve güvenliği performansını kök neden analizi, etkin yönetişim ve kültürel dönüşüm odağında yeniden yapılandırmayı hedefleyen yaklaşım olarak öne çıkıyor.

İnisiyatif, çevik (Agile) metodolojileri iş güvenliği süreçlerine entegre ederek, riskleri hızlı değerlendiren, çözüm üreten ve organizasyon genelinde güvenlik kültürünü yaygınlaştıran dinamik bir model oluşturuyor.

Yaklaşım sayesinde Maxion Jantaş, çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığını merkeze alan, sürdürülebilir güvenlik kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

Sıfır kaza vizyonu doğrultusunda öğrenen, gelişen ve her çalışanının kendini güvende hissettiği bir organizasyon yaratma hedefi, projenin başarısının temelini oluşturuyor.

Grup, 14 yıldır faaliyet gösteren Gönülden İşler Ekibi ile sosyal etkisi yüksek, sürdürülebilir ve gönüllülük temelli projelere imza atıyor. 102 gönüllü çalışandan oluşan ekip, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleriyle toplumsal ihtiyaçlara yönelik projeler geliştiriyor, sürdürülebilirlik, eğitim, toplumsal etki ve eşit katılım alanlarında kalıcı fayda yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci Jant Grubu İnsan Kaynakları ve Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin, platformda iki farklı projeyle yer almanın, insana, çevreye ve çalışanlarımıza verdikleri değerin kanıtı olduğunu belirterek, aynı zamanda güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir çalışma ortamı yaratma taahhütlerinin de yansıması olduğunu aktardı.

Projelerinin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve gönüllülere teşekkür ettiğini vurgulayan Tekin, "İnsana ve topluma değer katma misyonumuzla, yenilikçi uygulamalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.