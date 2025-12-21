İlginizi Çekebilir

Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı
Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor
Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti
Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu
Osmaniye’de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu
Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti

Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti

Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti

 

MD Grup Osmaniyespor, ligin ilk yarısının son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kırşehirspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte yeşil-sarılı ekip, puan sıralamasında 3. sıraya yükselerek ilk yarıyı üst sıralarda tamamladı.

Karşılaşma boyunca ortaya koyduğu istekli ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken Osmaniyespor, özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Tribünleri dolduran taraftarların da büyük desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, hanesine yazdırdığı üç puanla şampiyonluk yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla form grafiğini yükselten MD Grup Osmaniyespor, bu galibiyetle birlikte taraftarını sevince boğdu. Takımın sahadaki uyumu ve mücadele gücü, ligin ikinci yarısı için de camiaya umut verdi.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan MD Grup Osmaniyespor Başkanı Mesut Demir, takımın geleceğine dair olumlu mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı:

“Ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Osmaniyespor izleyeceğiz. Yüksek ihtimalle play-off’ta mücadele edeceğiz. Bu başarı Osmaniyemize hayırlı, uğurlu olsun.”

MD Grup Osmaniyespor, aldığı bu kritik galibiyetle ikinci yarı öncesi moral depolarken, hedefini de net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Teknik heyet ve futbolcular, lig arasını en iyi şekilde değerlendirerek yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmeyi planlıyor.



Osmaniye 21.12.2025 16:15:00 0
Anahtar Kelimeler: Mdgrup Osmaniyespor Kırşehirspor - mağlup

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniyespor Zoru Başardı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı

2

Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından

3

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

4

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

5

HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor

6

Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti

7

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

8

Osmaniye’de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

9

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu

10

Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı