MediaMarkt yeni mağazasını Antalya'da açtı

İSTANBUL - MediaMarkt, Antalya'daki ÖzdilekPark AVM'de bulunan yeni mağazasını hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, ülke genelinde mağaza yatırımlarına devam ediyor.

MediaMarkt, 1800 metrekarelik alanda hizmete başlayan yeni mağazasında, yarısından fazlası kadın olmak üzere 51 kişiye istihdam sağlıyor.

Şehrin merkezinde, Antalyalıların buluşma noktalarından birinde açılan mağazada, cep telefonundan buzdolabına, bilgisayardan televizyona kadar geniş yelpazede çok sayıda teknolojik ürün tüketicilerle buluşacak.​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, çevrim içi alışveriş kanallarının yanı sıra fiziksel mağaza yatırımlarına da aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Yeni mağazada Antalyalılarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Çevrim içi kanallarımız ve mağazalarımızla müşterilerimize bütünleşik, diledikleri şekilde alışveriş yapabilecekleri, pürüzsüz deneyim sunmak en büyük önceliklerimizden biri. Yeni mağazamızı da tüketicilerin teknolojiyi daha rahat deneyimleyebileceği ve keşfedebileceği konforlu bir mekana dönüştürdük. Antalyalıları keyifli bir alışveriş deneyimine davet ediyoruz."



