İlginizi Çekebilir

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor
Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor
Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek
Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar
Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi
Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Medical Point'ten "Gaziantep'in kurtuluşu" ve "Regaip Kandili" kutlaması

Medical Point

Medical Point'ten "Gaziantep'in kurtuluşu" ve "Regaip Kandili" kutlaması

İSTANBUL - Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu ve bu yıl aynı güne denk gelen Regaip Kandili'ni kutladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele döneminde düşmana karşı büyük direniş gösteren Gaziantepliler, 25 Aralık 1921'de Fransız işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutluyor.

Gaziantep, hem tarihine sahip çıkmanın onurunu hem de manevi bir gecenin huzurunu bir arada yaşayarak, geçmişten geleceğe uzanan duruşunu ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrullah Kubba, kentin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği eşsiz direnişin bugün hala ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziantep'in, vatan sevgisi, birlik ve beraberliğin güçlü örneklerinden biri olduğunu aktaran Kubba, "Bu topraklar, büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklarla bizlere emanet edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aynı gün idrak edilen Regaip Kandili'nin taşıdığı manevi anlamlara da dikkati çeken Kubba, "Böylesine anlamlı bir günde, hem şehrimizin kurtuluşunu kutluyor hem de Regaip Kandili'nin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kubba, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Gaziantep'in kurtuluşunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak, kandilin tüm İslam alemine sağlık, barış ve esenlik temennisinde bulundu.



Ekonomi 25.12.2025 13:00:46 0
Anahtar Kelimeler: medical point'ten "gaziantep'in kurtuluşu" ve "regaip kandili" kutlaması

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor

2

Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor

3

Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

5

Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek

6

Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar

7

Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı

8

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi

10

Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi