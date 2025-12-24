Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

İSTANBU L - Medicana Çeşme Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Pelin Pınar, çoğu zaman herhangi bir belirti vermeden ilerleyen hipertansiyonda erken tanı için düzenli tansiyon ölçümünün en kolay ve en etkili yöntem olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Pelin Pınar, hipertansiyonun yalnızca ileri yaş hastalığı olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurguladı.



Yaşam tarzı, stres, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler nedeniyle genç yaşlarda da yüksek tansiyon oluşabileceğine işaret eden Pınar, "Bu nedenle toplumun her kesiminin düzenli kontrol yaptırması büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Pınar, hipertansiyonun sinsi ilerleyerek kişilerin günlük yaşamda hissettiği birçok şikayetle kolayca karıştırılabildiğini kaydederek, özellikle sabahları yaşanan baş ağrılarının, ensede baskı hissi ve boyun sertliğinin yüksek tansiyonun ilk uyarıcılarından biri olabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğini belirten Pınar, şöyle devam etti:

"Kalpte çarpıntı hissi, merdiven çıkarken veya hafif eforlarda oluşan nefes darlığı, gün boyu süren sebepsiz yorgunluk hipertansiyonun kendini gösterdiği noktalardır. Ancak hastaların büyük bölümü, bu belirtileri günlük stres veya mevsimsel yorgunluk olarak yorumluyor. Oysa tansiyon yükseldiğinde kalp ve damar sistemi büyük bir yük altına girer ve bu süreç fark edilmediğinde geri dönülmesi güç hasarlara yol açabilir."

Görme bulanıklığı, ani kararma ve ışık çakmaları gibi gözle ilgili belirtilerin de yüksek tansiyona işaret edebileceğini aktaran Pınar, bu durumun göz damarlarında oluşan baskıdan kaynaklanabileceğini, ayrıca sık tekrarlayan burun kanamaları ve kulak çınlamalarının da özellikle stresli-yoğun günlerin ardından tansiyon yükselmelerine eşlik eden önemli uyarılar olduğunu vurguladı.

- "18 yaş üstü her bireyin yılda en az bir kez tansiyon ölçtürmesi şart"

Hipertansiyona ait yakınmaların her zaman belirgin olmadığına işaret eden Pınar, düzenli tansiyon ölçümünün erken tanı açısından en kolay, en hızlı ve en etkili yöntem olduğuna dikkati çekti.

Pınar, özellikle ailesinde hipertansiyon öyküsü olan, fazla kilolu, sigara kullanan, tuzlu beslenen veya kronik hastalığı bulunan kişilerin daha sık kontrole gitmesi gerektiğine işaret ederek, "18 yaş üstü her bireyin yılda en az bir kez tansiyon ölçtürmesi, risk grubundakilerin ise doktorun önerdiği aralıklarda takip edilmesi şart." değerlendirmesini yaptı.

Tedavide ilaç kullanımının yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de zorunlu olduğunu anlatan Pınar, tuz tüketiminin azaltılması, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sigaranın bırakılması ve ideal kilonun korunmasının, tedavinin temel unsurları olduğunu vurguladı.

Pınar, erken teşhis edilen hipertansiyonun, doğru tedaviyle tamamen kontrol altına alınabileceğini kaydederek, "Hastalar tedaviye uyduklarında hem yaşam kalitesinde hem de organ fonksiyonlarında belirgin iyileşme görürler. Önemli olan belirtileri hafife almamak ve zamanında başvuruda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.