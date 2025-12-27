İlginizi Çekebilir

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti
Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı
Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu
TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir
İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı
Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi
Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

MERSİN - Mersin açıklarında balıkçıların ağına 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı takıldı.

Av sezonunun sürdüğü kentte, denize açılan balıkçılar siyah dümen balığı yakaladı.

Kıyıya getirilen balık, Akdeniz ilçesindeki balık pazarında tezgahta sergilendi.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, siyah dümen balığının Akdeniz'de nadir görülen derin deniz türü olduğunu söyledi.

Balığın "Centrolophus niger" türünden olduğunu dile getiren Ayas, şöyle konuştu:

"Siyah dümen balığı olarak geçiyor. Atlas Okyanusu ve Akdeniz bu balığın yaşam alanı. Derin denizde 200 metre ile 1000 metre arasında yaşayan derin deniz türü. Derin deniz trol avcılığında bu tür nadir de olsa yakalanıyor. Büyük bir birey, 1,5 metre boyunda ve 25 kilogram, maksimum boyutuna yakın bir tür. Bu balıklar daha az yumurta verdikleri için daha kırılgan türler. Çok geç büyüyorlar ve derin denize adapte oldukları için pasif yaşam şekilleri var."

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat da Akdeniz'de zaman zaman ağlarına farklı türde balıkların takıldığını ancak ilk defa türün bu kadar büyüğünü yakaladıklarını kaydetti.



Yurt Dünya 27.12.2025 14:54:38 0
Anahtar Kelimeler: mersin açıklarında 1 5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti

2

Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

3

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

4

TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir

5

İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

6

Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi

7

Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi

8

Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

9

Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi

10

Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor