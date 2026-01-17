İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay mitinginde konuştu:
Antalya'da Yörük Çalıştayı düzenlendi
Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:
Hatayspor-Manisa FK maçının ardından
Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Futbol: Trendyol 1. Lig
Türkiye geçen yıl en fazla Peugeot satılan 3. ülke oldu

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mersin, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Gaziantep'te tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 23 cep telefonu, 2 bilgisayar, 22 banka kartı ve 66 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yurt Dünya 17.01.2026 17:26:04 0
Anahtar Kelimeler: mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay mitinginde konuştu:

2

Antalya'da Yörük Çalıştayı düzenlendi

3

Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

4

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

5

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:

6

Hatayspor-Manisa FK maçının ardından

7

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı

8

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

9

Futbol: Trendyol 1. Lig

10

Türkiye geçen yıl en fazla Peugeot satılan 3. ülke oldu